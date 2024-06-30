نتنياهو: ملتزمون بالقتال حتى القضاء على حماس وعودة جميع المحتجزين في غزة

جدة - نرمين السيد - بنيامين نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنهم ملتزمون بالقتال حتى القضاء على حماس وعودة جميع المحتجزين في قطاع غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وأضاف نتنياهو، أن الحرب مستمرة حتى هزيمة حماس تماما، وقواتنا تعمل في رفح الفلسطينية والشجاعية وكل مكان بقطاع غزة. وقبل قليل، أكد يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، معللا ذلك بأن إسرائيل بحاجة إلى عامين لتعزيز الجهد السياسي والعسكري. وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية: "نحتاج إلى تحقيق التهدئة في غزة كي يعود الهدوء للشمال مع جبهة حزب الله".

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