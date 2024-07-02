نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. غادة عادل تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة غادة عادل محرك البحث جوجل، خلال الساعات الماضية، بعد مشاركتها في احتفالات مركز راشد لأصحاب الهمم في دبي بمناسبة مرور 30 عامًا على إنشائه واستمرار المركز في تقديم خدمات تعليمية وترفيهية للطلاب تساعدهم على الاندماج في المجتمع بطريقة سريعة ومتقنة.

وتم تكريم الفنانة غادة عادل أثناء الحفل، بالإضافة إلى قضائها وقتًا مع الأطفال شاركنهم فيه بكل أنشطتهم التعليمية.

تفاصيل فيلم "أهل الكهف"



يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عادل مشاركتها في فيلم " أهل الكهف" والذي يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

يأتي فيلم “أهل الكهف” ضمن أهم وأبرز الأعمال المقتبسة من روائع مسرحيات الكاتب الراحل توفيق الحكيم، وصدرت المسرحية بنفس الإسم عام 1933، وكانت من إخراج زكي طليمات، ولاقت نجاحًا كبيرًا، حتى صدر عنها طبعتان وترجمت إلى لغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.

أماكن تصوير فيلم "أهل الكهف"



وكان انتهي مؤخرًا، فريق عمل فيلم «أهل الكهف»، من تصوير المشاهد الخارجية والنهائية للفيلم بالمغرب وذلك بمدينة مراكش، والفيلم تدور أحداثه في 3 عصور مختلفة، ويتناول قصة أهل الكهف بمعالجة درامية.