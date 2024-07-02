العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين في قطاع غزة

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين في قطاع غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 يوليو 2024 12:24 مساءً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن ضابطين من أفراد الجيش الإسرائيلي قتلا في معارك وسط غزة ليل الاثنين.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الجيش سُمح بنشر اسمي الضابطين القتيلين، وهما من أفراد الكتيبة 121 التابعة للواء الثامن.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية إن الرائد الاحتياط نداف الحنان نولر، البالغ من العمر 30 عاماً من القدس، والرائد احتياط إيال ابنيون، 25 عاماً من هود هشارون، قتلا في معركة وسط قطاع غزة.

وأشارت تقارير إلى أن الضابطين قتلا جراء انفجار عبوة ناسفة في محور نتساريم وسط قطاع غزة، مشيرة إلى أنه يجري التحقيق في ملابسات الحادث.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، ليل الإثنين، أيضا مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة، إثر انفجار عبوة ناسفة بمخيم نور شمس في مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وكان الجنديان، حسب رواية الجيش، داخل ناقلة جند مدرعة، عندما انفجرت قنبلة على جانب الطريق في طولكرم.

يشار إلى أنه منذ بداية الحرب، قُتل 674 جنديًا من الجيش الإسرائيلي، منهم 320 منذ بداية العمليات البرية في غزة.