العالم اليوم - أول تكليف لحكومة مصر الجديدة.. حل نهائي لأزمة الكهرباء

انتم الان تتابعون خبر أول تكليف لحكومة مصر الجديدة.. حل نهائي لأزمة الكهرباء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 يوليو 2024 01:25 مساءً - في أول اجتماعات الحكومة المصرية بتشكيلها الجديد، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة وضع حلول نهائية لأزمة انقطاع الكهرباء، ووقف تخفيف الأحمال، الذي تشهده البلاد بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

وذكر بيان من مجلس الوزراء، الخميس، أن الحكومة حرصت أن يكون أول اجتماع لها بعد تشكيلها الجديد، لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا من جانب الوزارات والجهات المختصة لحل مشكلة انقطاع الكهرباء بهدف تخفيف الأحمال، سعيا للوصول إلى حل نهائي وجذري لهذه المشكلة

وأدت حكومة مصرية جديدة شملت تغيير وزراء المالية والكهرباء والبترول، اليمين الدستورية، أمس الأربعاء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط تحديات منها الحرب في قطاع غزة ومشكلات اقتصادية وانقطاع متواصل للكهرباء.

وأعاد السيسي تعيين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعد قبول استقالة الحكومة السابقة مطلع الشهر الماضي ووجه الحكومة الجديدة بالتركيز على خفض التضخم وضبط الأسواق وتعزيز الاستثمارات.

وتولى كريم بدوي، وهو مدير عام شركة الخدمات النفطية شلمبرجير، منصب وزير البترول، وقال إن توفير الوقود لمحطات الكهرباء سيكون أولوية. وحل وزير قطاع الأعمال العام السابق محمود عصمت محل محمد شاكر وزيرا للكهرباء، كما جرى تعيين أحمد كوجك وزيرا للمالية خلفا لمحمد معيط.

وخلال الاجتماع الذي حضره وزراء المالية والكهرباء والبترول الجدد، قال مدبولي للحضور: "أنتم مكلفون من الآن بوضع حل دائم لهذه المشكلة (انقطاع الكهرباء)، لقد قدمنا من قبل حلا استثنائيا لأشهر الصيف الحالية، عن طريق التعهد بتوفير نحو 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، ووعدنا بتقديم الحل النهائي بنهاية العام، وهو ما يلزم اتخاذ الإجراءات التي تضمن تنفيذ ذلك".

وبدأت مصر قطع الكهرباء لمدة ساعة يوميا الصيف الماضي وزادت المدة إلى ساعتين مع بداية هذا الصيف، وكانت الانقطاعات لفترات أطول في بعض المناطق، مع تفاقم نقص الوقود.

وقبل نحو أسبوعين أعلن مدبولي عن تخصيص نحو 1.2 مليار دولار لاستيراد المازوت والغاز الطبيعي من أجل التخفيف من انقطاع التيار الكهربائي المستمر الذي تفاقم بسبب موجات الحر المتتالية، وبدأت بالفعل شحنات من الغاز المسال في الوصول إلى البلاد.

وخلال اجتماع، اليوم، قال مدبولي "إننا مستمرون في متابعة هذا الملف المهم؛ سعيا لوضع حلول للقضاء على هذه الأزمة بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال".

وأضاف :"إن مصر نجحت في إقامة محطات وشبكات الكهرباء بما يفي حاجة الاستهلاك المحلي مع وجود فائض كذلك، وهذا هو الأمر الأصعب، ولكن المطلوب الآن هو كفاءة التشغيل وهذه مهمة وزير الكهرباء، والأمر نفسه ينطبق على وزير البترول، حيث إنه يتعين العمل على زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، وفيما يخص وزير المالية فهناك قرار بتوفير الموارد المالية المطلوبة لحل هذه المشكلة"

وقال مدبولي إن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإسراع دخول قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية.