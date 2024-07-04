مدبولي: حرصنا في الحكومة الجديدة على اختيار الكفاءات لمواجهة التحديات

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إننا حرصنا على اختيار أفضل الكفاءات في الحكومة الجديدة، لمواجهة التحديات التي تواجهها الدولة نتيجة الأزمات الخارجية غير المسبوقة.





جاء ذلك في مؤتمر صحفي، لرئيس الوزراء، تنشره قناة إكسترا نيوز، اليوم الخميس، عقب اجتماعين مع الحكومة الجديدة، تناولا ملف مشكلة الكهرباء، وملف الأسعار.

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