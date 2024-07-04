الحكومة الجديدة.. توجيهات مدبولي لحل أزمة الكهرباء (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - الحكومة الجديدة
في الإنفوجراف التالي يرصد "دوت الخليج" توجيهات مدبولي للحكومة الجديدة لحل أزمة الكهرباء
وقال مدبولي خلال أول اجتماع للحكومة الجديدة، اليوم الخميس، أن مصر نجحت في إقامة محطات وشبكات الكهرباء، بما يفي حاجة الاستهلاك المحلي، مع وجود فائض كذلك، وهذا هو الأمر الأصعب.
وأضاف أن المطلوب الآن هو كفاءة التشغيل، وهذه مهمة وزير الكهرباء، والأمر نفسه ينطبق على وزير البترول، فيتعين العمل على زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، وفيما يخص وزير المالية فهناك قرار بتوفير الموارد المالية المطلوبة لحل هذه المشكلة.
وتابع: أننا مستمرون في متابعة هذا الملف المهم؛ سعيا لوضع حلول للقضاء على هذه الأزمة بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال.
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