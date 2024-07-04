مدبولي: الحكومة الجديدة ستواصل الاهتمام بحقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني

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جدة - نرمين السيد - الدكتور مصطفى مدبولي
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الجديدة اليوم الخميس، لتوضيح بعد الأمور المهمة في ملفات الحكومة المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الحكومة الجديدة ستواصل العمل على تعزيز التمكين السياسي ومتابعة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أول اجتماع بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد؛ وذلك لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال.
حضر الاجتماع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، و أشرف عبد الله، مساعد وزير البترول للشئون المالية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
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