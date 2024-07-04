إعلام إسرائيلي: توقف حركة القطارات من حيفا إلى نهاريا بسبب الوضع الأمني

جدة - نرمين السيد - توقف حركة القطارات في إسرائيل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها نقلا عن الإعلام الإسرائيلي، بتوقف حركة القطارات من حيفا إلى نهاريا شمال إسرائيل بسبب الوضع الأمني.





وقبل قليل، أعلن الإسعاف الإسرائيلي، نقل إصابات إلى مستشفى "رامبام" في حيفا بعد هجوم حزب الله اللبناني. وكان الإعلام الإسرائيلي، قد أفاد قلبل قليل، بإطلاق أكثر من 100 صاروخ من لبنان على مناطق عسكرية تابعة لإسرائيل. وأعلن الإعلام الإسرائيلي، مقتل جندي وإصابة آخرين جراء قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة من الجنوب اللبناني.

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