«القاهرة الإخبارية» ترصد معاناة الفلسطينيين فى مخيمات النزوح (فيديو)

جدة - نرمين السيد - عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان " الفلسطينيون في مخيمات النزوح يلجأون إلى وسائل بدائية لتخفيف شدة الحر".





وأفاد التقرير: "برد قارس في ربيع قاطم ثم حر قائم، هكذا تتوالى الفصول بتداعياتها الصعبة على النازحين داخل المخيمات البالية بقطاع غزة في ظل تواصل العدوان والحصار الإسرائيلي". وأضاف: "مع ارتفاع درجات الحرارة الشديدة، لجأ الفلسطينيون بمخيمات النزوح إلى وسائل بدائية في محاولة لتخفيف شدة الحر مع دخول فصل الصيف". وتابع التقرير: "النازحون وصفوا الوضع في النهار بأنه لا يُطاق داخل المخيمات". ووصفت إحدى النازحات الفلسطينيات، الخيمة بــ "السونة"، قائلة إنه حين يجلسون في الخيمة ثم يخروجون منها تكون أجسامهم مبللة بالعرق الذي لا يهدأ طوال النهار.

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