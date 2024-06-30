نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد فلسطيني وإصابة 5 آخرين بغارة إسرائيلية على مخيم نور شمس بطولكرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" بمقتل فلسطيني وإصابة 5 آخرين، اليوم الأحد، في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت منزلا في حارة المنشية في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

وأفادت الوكالة بمقتل الشاب سعيد عزت جابر (24 عاما) بالقصف.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بينهم إصابتان بحالة خطيرة جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم نور شمس".

بدورها، قالت منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني إنها تتعامل مع إصابتين جراء قصف المنزل، مشيرة إلى أن طواقمها لا تستطيع الدخول إلى المنزل نتيجة النيران.