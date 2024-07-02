أخبار اليمن : ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 37925

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 37925
أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 37925 شهيداً أغلبهم من النساء والأطفال.
وقالت الوزارة في بيان، إنها أحصت من وصلوا إلى المستشفيات وعددهم 25 شهيدًا و81 مصابًا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة حتى صباح اليوم الثلاثاء.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المصابين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر بلغ 87141 إصابة منذ السابع من أكتوبر.
يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه الشامل وغير المسبوق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023م، من خلال زيادة القصف العشوائي المتواصل جوًا وبرًا وبحرًا، مرتكبا مجازر دامية ضد المدنيين الفلسطينيين بالرغم من تحذير وكالات الأمم المتحدة من تدهور حاد للأوضاع الإنسانية في القطاع.
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