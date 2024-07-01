التعليم الفلسطينية: أعداد كبيرة من الطلبة معتقلون داخل سجون الاحتلال

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، تأجيل امتحانات الثانوية العامة المقررة اليوم في طولكرم بالضفة الغربية بعد اقتحامات الاحتلال للمدينة.





وقالت وزارة التربية والتعليم في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن أعداد كبيرة من الطلبة معتقلون داخل سجون الاحتلال بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وكانت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، قد أعلنت ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية إلى نحو 9450 معتقلا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وبالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، تتواصل الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، إذ أعرب المفوض العام لوكالة أونروا، فيليب لازاريني، عن قلقه البالغ إزاء الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية، قائلاً: "قلقون بشأن الأوضاع في الضفة الغربية التي تواجه حربا صامتة".