4 شهداء في قصف إسرائيلي على هذا المخيم بـ الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - أفاد موقع "القاهرة الإخبارية" بأن أربعة فلسطينيين استشهدوا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، جراء قصف شنّه الطيران الإسرائيلي على مخيم نور شمس شرقي محافظة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.





ووفقًا لمصادر محلية في مستشفى الشهيد ثابت الحكومي بطولكرم، فإن أربعة شبان فقدوا حياتهم متأثرين بجروحهم بعد استهدافهم بصاروخ أطلقته طائرة مسيرة إسرائيلية، أثناء تواجدهم في وسط مخيم نور شمس، كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشارت مصادر محلية إلى أن صوت انفجار ضخم دوّى في مدينة طولكرم، ناجم عن إطلاق طائرة مسيرة إسرائيلية لصاروخ على حارة البطاقة في وسط المخيم.

وبذلك يرتفع عدد شهداء محافظة طولكرم إلى ستة خلال 24 ساعة.

وفي سياق آخر، أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابتين لشابين، أحدهما أصيب في البطن والآخر في القدمين، خلال الاشتباكات التي وقعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة.

أُصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح متفاوتة إثر هجمات نفذها المستوطنون على مركبات الفلسطينيين قرب قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين، الذين قدموا من مستوطنة "عيلي" التي أقيمت على أراضي اللبن الشرقية، نفذوا هجماتهم وسط حماية من جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وقد أغلقوا الشارع الرئيسي الرابط بين مدينتي رام الله ونابلس، وقاموا برشق عشرات المركبات الفلسطينية بالحجارة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين وإلحاق أضرار بعدد من المركبات.

وفي حادث منفصل، تعرض فلسطينيان للاعتداء من قبل قوات الاحتلال في البلدة القديمة من الخليل، ما أدى إلى إصابتهما بجروح.

وتعاني مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلة من اقتحامات ومداهمات يومية من جانب قوات الاحتلال والمستوطنين.

تترافق هذه العمليات مع مواجهات واعتقالات وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين.

وازدادت وتيرة هذه الحملات بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي المستمر وغير المسبوق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.