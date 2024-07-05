الاحتلال ينسحب من جنين بالضفة الغربية بعد عملية عسكرية استغرقت 4 ساعات

جدة - نرمين السيد - اقتحام الاحتلال لمدينة جنين

قالت وسائل الإعلام الفلسطينية، منذ قليل، إنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من مخيم "جنين"، الواقع شمال الضفة الغربية، وذلك بعد عملية عسكرية استغرقت أكثر من 4 ساعات، اليوم الجمعة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إصابة جندي خلال الاشتباكات الجارية في جنين شمال الضفة الغربية. وفي وقت سابق من اليوم، قال دانيال هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن القوات الإسرائيلية تنفذ عملية عسكرية في هذه الأثناء بمنطقة جنين، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال تطوق مبنى يتحصن به عدد من الفلسطينيين وتدير اشتباكات معهم. وقبل قليل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وقوع 4 شهداء وإصابة خطيرة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين. كما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت بتعزيزات إضافية إلى مدينة جنين بالضفة الغربية. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة صرة غرب نابلس بالضفة الغربية.

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