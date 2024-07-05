جيش الاحتلال: إصابة جندي خلال الاشتباكات الجارية في جنين شمال الضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إصابة جندي خلال الاشتباكات الجارية في جنين شمال الضفة الغربية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وفي وقت سابق من اليوم، قال دانيال هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن القوات الإسرائيلية تنفذ عملية عسكرية في هذه الأثناء بمنطقة جنين، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال تطوق مبنى يتحصن به عدد من الفلسطينيين وتدير اشتباكات معهم.

وقبل قليل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وقوع 4 شهداء وإصابة خطيرة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين.

كما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت بتعزيزات إضافية إلى مدينة جنين بالضفة الغربية. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة صرة غرب نابلس بالضفة الغربية.

وقبل 3 أيام، ازدادت عمليات الهدم في الضفة الغربية إثر تصريحات وزير المالية الإسرائيلي يتسلئيل سموتريتش، والإعلان عن بناء بؤر استيطانية جديدة، 5 مستوطنات يليها الإعلان عن 5300 مستوطنة ومزيد من آلاف الوحدات الاستيطانية في أراضي الضفة الغربية.