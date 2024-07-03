جدة - نرمين السيد - ارتفاع درجات الحرارة - صورة أرشيفية

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد.





ولفتت إلى أن الطقس سيكون حارا على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، مشيرة إلى حركة الرياح تكون معتدلة على أغلب الأنحاء، وعلى فترات متقطعة. حالة البحر المتوسط، من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، بينما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى الصغرى القاهرة 37 26 العاصمة الإدارية 37 25 6 أكتوبر 37 25 بنها 37 25 دمنهور 34 24 وادي النطرون 36 24 كفر الشيخ 35 24 المنصورة 35 24 الزقازيق 37 26 شبين الكوم 36 24 طنطا 35 24 دمياط 32 24 بورسعيد 34 24 الإسماعيلية 38 24 السويس 37 24 العريش 35 23 رفح 33 23 رأس سدر 38 26 نخل 36 20 كاترين 33 16

الطور 36 26 طابا 36 26 شرم الشيخ 39 30 الإسكندرية 33 23 العلمين 32 22 مطروح 32 23 السلوم 35 23 سيوة 41 22 رأس غارب 38 29 الغردقة 40 30 سفاجا 41 30 مرسى علم 40 30 شلاتين 39 28 حلايب 36 29 أبو رماد 38 28 رأس حدربة 34 27 الفيوم 37 24 بني سويف 38 24 المنيا 39 24 أسيوط 40 25 سوهاج 41 26 قنا 42 29 الوادي الجديد 41 25 أبوسمبل 42 28 الأقصر 42 29 أسوان 43 29

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طقس الأربعاء.. الأرصاد تكشف عن أهم التفاصيل بـ درجات الحرارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.