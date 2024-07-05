- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - احتفالية القوات المسلحة بمناسبة حلول العام الهجرى
بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ هاني الحسيني.
وألقى الدكتور طارق عبد الحميد مدير عام بوزارة الأوقاف كلمة أكد خلالها أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة لهجرة النبى محمد - صلى الله عليه وسلم - مليئة بالدروس والعبر التي يجب أن تكون نبراساً يضئ لنا الطريق، ولا يكون ذلك إلا باقتدائنا بالرسول الكريم قولاً وعملاً وخلقا.
كما ألقى اللواء أركان حرب وليد حموده عوض مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، هنأ خلالها الحضور بالعام الهجري الجديد.
وأشار إلى أن رجال القوات المسلحة يؤكدون وفائهم بالمهام والمسؤوليات المكلفين بها بكل قوة وعزيمة، مقتدين بخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلّم في التمسك بقيم العمل النبيلة من أجل حماية الوطن والدفاع عن سلامة وقدسية أراضيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوات المسلحة تحتفل بالعام الهجري الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.