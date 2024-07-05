ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، هي مدارس حكومية نموذجية للتعليم الفني بنظام الـ3 سنوات وتخضع جميعها لمجانية التعليم، وتقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص أو العام.
وفي مدراس ابدأ، تقوم الدراسة عبر التعاون مع شركة ابدأ لتنمية المشروعات، وذلك في في بيئة تعليمية تتمتع بالانضباط وتواكب التطور التكنولوجي وتطبق معايير الجودة العالمية.
وتم وضع شروط لـ الالتحاق بمدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر، أو مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط، وتشمل:
ـ أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 ـ 2024.
ـ أن يكون مقر إقامة الطلاب قريبا من المدرسة، ويتاح لطلاب محافظات السويس والإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط، والإسماعيلية التقدم في مدرسة ابدأ بـ "دمياط".
ـ يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 18 سنة عند شهر أكتوبر 2024.
ـ على الطالب أن يجتاز الاختبارات ومنها الكشف الطبي والمقابلات الشخصية.
ومن أهم المميزات للدراسة في مدارس ابدأ، أنها تتميز ببيئة تتمتع بالانضباط وتواكب التطور التكنولوجي وف أعلى معايير الجودة المعمول بها حول العالم، ومساعدة الخرجين في إيجاد وظيفة داخل وخارج مصر، مع توفير برامج إرشاد وتوجيه وتتبع وظيفي لكافة الخرجين، وتوفير فرص تدريب ميداني للطلاب بالمناطق الجغرافية المحيطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدارس ابدأ.. الدولة تستثمر في عقول أبنائها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.