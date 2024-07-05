مدارس ابدأ.. الدولة تستثمر في عقول أبنائها

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، فتح الباب أمام التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلكفي الفترة من 7 يوليو إلى 15 يوليو 2024، إذ يوجد 65 مدرسة تطبيقية على مستوى الجمهورية، وتعبر مدرسة "ابدأ" أبرز هذه المدارس التي حققت نجاحًا كبيرا في السنوات الماضية، وقد جاء إنشائها في إطار إيمان الدولة بالاستثمار في عقول أبنائها.





ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، هي مدارس حكومية نموذجية للتعليم الفني بنظام الـ3 سنوات وتخضع جميعها لمجانية التعليم، وتقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص أو العام.

وفي مدراس ابدأ، تقوم الدراسة عبر التعاون مع شركة ابدأ لتنمية المشروعات، وذلك في في بيئة تعليمية تتمتع بالانضباط وتواكب التطور التكنولوجي وتطبق معايير الجودة العالمية.

وتم وضع شروط لـ الالتحاق بمدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر، أو مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط، وتشمل:

ـ أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 ـ 2024.

ـ أن يكون مقر إقامة الطلاب قريبا من المدرسة، ويتاح لطلاب محافظات السويس والإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط، والإسماعيلية التقدم في مدرسة ابدأ بـ "دمياط".

ـ يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 18 سنة عند شهر أكتوبر 2024.

ـ على الطالب أن يجتاز الاختبارات ومنها الكشف الطبي والمقابلات الشخصية.

ومن أهم المميزات للدراسة في مدارس ابدأ، أنها تتميز ببيئة تتمتع بالانضباط وتواكب التطور التكنولوجي وف أعلى معايير الجودة المعمول بها حول العالم، ومساعدة الخرجين في إيجاد وظيفة داخل وخارج مصر، مع توفير برامج إرشاد وتوجيه وتتبع وظيفي لكافة الخرجين، وتوفير فرص تدريب ميداني للطلاب بالمناطق الجغرافية المحيطة.