سلوت عن محمد صلاح وفان دايك: لاعبان كبار ومتعطشين للبطولات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 يوليو 2024 03:32 مساءً - أكد الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن الثنائي محمد صلاح ومواطنه فيرجيل فان دايك هما لاعبان كبار في صفوف الريدز، ودائما متعطشون للتتويج بالبطولات.

وقال سلوت خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم: " بشكل عام يريد كل لاعب كبير الفوز بالألقاب، كل هؤلاء اللاعبين يريدون الفوز، عليهم أن يتعطشوا للفوز".

أضاف: "إذا كنت تعمل في هذا الدوري، فإن الجميع يتحسنون كل موسم، لذا من المهم أن نتحسن، علينا إيجاد طرق للتحسين، كامل وقتي من اجل ذلك".

تابع: "التعرف على النادي والمدينه؟ سيأخذ ذلك بعض الوقت للتعرف على كل شيء. سأستغل الوقت لجعل الفريق جاهزاً بأفضل طريقة للمباراة الأولى. من الجيد التعرف على النادي والمدينه لكن من الجيد أن تفوز بأغلب مبارياتك".

واحد من الأسباب التي جعلتني آتي هنا هو أن أسلوب وطريقة اللعب ليس مختلفًا كثيراً، نريد أن يأتي المشجعين للملعب لرؤية فريق بكثير من الطاقة، هذا ما أركز عليه أكثر شيء".

وعن المنافسة مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي قال:" المنافسة مع بيب؟ إنه شيء أتطلع إليه أيضًا، ولكن هناك العديد من المدربين الجيدين في هذا الدوري".

وعن يورجن كلوب علق: "ربما أطلق يورجن على نفسه اسم "الشخص العادي" ولكن ما فعله هنا لم يكن طبيعيا، الأمر لا يتعلق بأنني خليفة كلوب بل كيف أتعامل مع اللاعبين وأخرج أفضل ما لديهم".

ويتولى سلوت مهمة ليفربول بداية من الموسم المقبل، بعد 9 سنوات قضاها يورجن كلوب مدرب لفريق الريدز حقق خلالها العديد من الإنجازات.