كاف: إيقاف لاعب أبو سليم 8 مباريات بعد الاعتداء على المصرى محمد معروف

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 يوليو 2024 03:32 مساءً - قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " معاقبة حسام العباني مهاجم فريق أبو سليم الليبي لمدة 8 مباريات بالإضافة إلى غرامة 10 آلاف دولار، بسبب اعتدائه على الحكم المصري محمد معروف عقب نهاية لقاء فريقه أمام نهضة بركان المغربي في ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

كما قررت لجنة الانضباط معاقبة ناديي أبو سليم ونهضة بركان المغربي، بغرامات مالية تتراوح من 10 الاف دولار وحتي 50 الف دولار، بسبب دخول أفراد من الجهاز الفني واللاعبين لأرضية الملعب وتوقف اللعب أكثر من مرة نتيجة الاعتراضات خلال سير احداث اللقاء.

كان البنيني آلان أدجوي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قد تواجد في مباراة نهضة بركان وأبو سليم بصفته مراقبًا لطاقم تحكيم اللقاء.

وكتب آلان أدجوي تقريرًا كاملًا، بالأحداث التي شهدتها المباراة، بالإضافة إلى ذكره أن احتساب الوقت بدل الضائع جاء من خلال احتساب الوقت عن طريق غرفة تقنية الفيديو " VAR " كما تلقت لجنة الانضباط تقرير المصري محمد معروف حكم المباراة والذي شهد كتابة كافة تفاصيل اللقاء من حصول 7 لاعبين علي إنذارات بالإضافة إلى حالتي طرد لاعب من الفريق المغربي ولاعب من الفريق الليبي.

وكانت المباراة شهدت اقتحام لاعبين من دكة البدلاء لأرض الملعب واعتراضات جماعية من دكة وجهاز فريق أبو سليم الليبي، بالإضافة إلى اعتداء جسدي من اللاعب حسام العباني مهاجم فريق أبو سليم الليبي على حكم اللقاء محمد معروف وطرد عمر العرجون لاعب نهضة بركان.