ضبط عنصر إجرامي بالمنوفية بحوزته مواد مخدرة تقدر بـ4 ملايين جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 يوليو 2024 03:32 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة بركة السبع مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطه، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام – فرد خرطوش وعدد من الطلقات) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .