القوات البحرية تستقبل وفدا من الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - شعار القوات المسلحة

استقبلت القوات البحرية، وفدا رفيع المستوى من الأمم المتحدة برئاسة الدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، بحضور الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية.





بدأت الزيارة بعرض تقديمي عن تطور القوات البحرية والمهام المكلفة بها؛ لتأمين وحماية السواحل المصرية والمياه الإقليمية والاقتصادية، أعقب ذلك جولة تفقدية لعدد من الوحدات البحرية بقاعدة الإسكندرية البحرية؛ للتعرف على الإمكانيات والقدرات المتطورة التى تمتلكها القوات البحرية. وأعربت الدكتورة غادة والي عن اعتزازها وتقديرها لما تقوم به القوات المسلحة من جهود ومهام؛ لدعم ركائز الأمن القومى المصري، كما أشادت بدور القوات البحرية وما تنفذه من إجراءات لدعم الجهود فى مجابهة أعمال الجريمة والمخدرات على امتداد حدود مصر البحرية. فيما أكد قائد القوات البحرية، أهمية دور مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة فى جهوده المستمرة لمنع الجرائم والسعى إلى بناء نظم فعالة للعدالة الجنائية، كما أشار إلى الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة؛ لتعزيز قدرات القوات البحرية بما يمكنها من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكل كفاءة واقتدار.

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