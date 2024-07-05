رئيس «الأعلى للإعلام» يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

جدة - نرمين السيد - الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنأ الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري؛ بمناسبة العام الهجري الجديد 1446.





وقال الكاتب الصحفي كرم جبر "يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، بأصدق التهاني بحلول العام الهجري الجديد"، داعيا الله عز وجل أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق لتحقيق مستقبل أفضل لوطننا الغالي مصر. ودعا رئيس "الأعلى للإعلام"، الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية ومصرنا الغالية وشعبها العظيم بكل الخير والرخاء والأمن والأمان.

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