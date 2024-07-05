«القاهرة الإخبارية» ترصد تداعيات الصعيد الإسرائيلي مع حزب الله بجنوب لبنان

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جدة - نرمين السيد - قصف مدفعي إسرائيلي بجنوب لبنان
وقال سنجاب، خلال رسالته مع الإعلامي محمد عبيد، ببرنامج "جولة المراسلين"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، إن حزب الله نفذ أكبر عملية مزدوجة منذ بداية التوترات في 7 أكتوبر، تجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية في وقت متزامن، ثم نفذ الاحتلال عدة غارات جوية استهدفت بلدات في القطاعين الشرقي والأوسط من الجنوب اللبناني.
وأضاف: "نفذ الاحتلال قصفًا مدفعيًا في الساعات الأولى من صباح اليوم استهدف أطراف عدة بلدات في القطاع الغربي، وتحديدا بلدة الناقورة وعددا من البلدات في أطراف القطاع الأوسط للجنوب اللبناني".
وتابع مراسل قناة "القاهرة الإخبارية": "بعد ظهر اليوم، كانت هناك غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة مركبة وعددا من بلدان القطاع الشرقي بالجنوب اللبناني، وأعلن حزب الله أنه نفذ أولى عملياته اليوم عندما استهدف موقع الرمثا في تلال كفر شوبا بالجهة المقابلة للقطاع الشرقي للجنوب اللبناني بالأسلحة الثقيلة وحقق إصابات مباشرة".
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