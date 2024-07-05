ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية بقيمة 3,6 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 يوليو 2024 03:32 مساءً - إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء، فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط تشكيل عصابى مكون من (5 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها وإدارته لبؤرة إجرامية بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة القسم ، وبحوزتهم (10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 4 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين - كيلو جرام لمخدر البودر – عدد من الأقراص المخدرة – طبنجة وعدد من الطلقات – 2 قطعة سلاح أبيض).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,600 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.