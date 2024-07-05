الملك تشارلز الثالث يكلف زعيم حزب العمال البريطاني بتشكيل الحكومة الجديدة

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جدة - نرمين السيد - زعيم حزب العمال البريطاني، كير ستارمر
وفي أعقاب تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، توجه زعيم حزب العمال الفائز بالانتخابات العامة البريطانية، إلى دوانينج ستريت، مقر الحكومة البريطانية، لإلقاء كلمة للبريطانيين.
وكان ريشي سوناك، رئيس وزراء بريطانيا السابق، قد أعلن استقالته من زعامة حزب المحافظين، وذلك بعد هزيمة الحزب في الانتخابات البرلمانية، حيث قبل الملك تشارلز الثالث الاستقالة.
أعلن الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أنه سيستقيل من رئاسة حزب المحافظين البريطاني بعد نتائج الانتخابات التي انتهت بهزيمته أمام حزب العمال، قائلاً: "أتحمل مسؤولية فشل حزب المحافظين في الانتخابات البرلمانية"، مضيفًا أن "حزب المحافظين يحتاج إلى إعادة بناء هياكله بعد الهزيمة في الانتخابات".
وتابع سوناك: "هدف حزبي الأساسي كان إعادة الاستقرار الاقتصادي بعد التضخم الكبير فيه لأسباب عدة، منها دعم أوكرانيا"، مؤكدًا: "سأستقيل من منصبي في رئاسة حزب المحافظين بعد النتائج المؤسفة للانتخابات".
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