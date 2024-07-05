حزب الله: استهدفنا موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا المحتلة بأسلحة صاروخية

جدة - نرمين السيد - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، استهدافه لموقع ‏الرمثا الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، باستخدام الأسلحة الصاروخية، مؤكدًا أنه حقق إصابة مباشرة‏ بالموقع، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ ضربات على مواقع لحزب الله جنوبي لبنان. وبالأمس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شن موجة من الهجمات في جنوب لبنان ردا على الهجوم واسع النطاق الذي شنه حزب الله، معلنًا إطلاق أكثر من 100 صاروخ من لبنان على مناطق عسكرية تابعة لإسرائيل.

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