العالم اليوم - اضطراب المزاج الموسمي يصيب البعض بحالة تسمى "اكتئاب الصيف"

انتم الان تتابعون خبر اضطراب المزاج الموسمي يصيب البعض بحالة تسمى "اكتئاب الصيف" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 يوليو 2024 04:21 مساءً - يتأثر بعض الناس بتغييرات الطقس سواء مع ارتفاع درجات الحرارة أو مع انخفاضها، مما يؤدي إلى ما يعرف باضطراب المزاج الموسمي، الذي يربطه كثيرون بفصل الشتاء، ولكن الأبحاث الجديدة تشير إلى اكتئاب خاص بفصل الصيف أيضا.

هذه الحالة يبدو أنها تصيب بعض الأشخاص الذين يميلون إلى الحزن وتغير المزاج والاكتئاب مع قدوم الصيف، وقد تكون الأعراض أكثر حدة عند الأشخاص الذين لديهم اضطرابات أخرى متعلقة بالنوم والأكل وحتى في الصحة العقلية.

وتقول في هذا الخصوص اختصاصية علم النفس السريري ورئيس القسم في مركز الريم نوروساينس، الدكتورة رنا أبو نكد، خلال حوارها لبرنامج "الصباح" على دوت الخليج: