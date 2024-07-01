الحكومة الأمريكية تشيد بجهود مصر في القضاء على الاتجار بالبشر

اعترفت الولايات المتحدة، في تقرير صادر عن الحكومة الأمريكية، في 24 يونيو، بشأن الاتجار بالبشر لعام 2024 (TIP)، بجهود مصر المتزايدة للقضاء على هذه المشكلة الدولية.





ومن بين الجهود المعترف بها: مضاعفة الملاحقات القضائية للمتاجرين بالجنس والعمالة المزعومين، وزيادة التحقيقات، والتحقيق مع المسؤولين المزعومين ومحاكمتهم.

كما جددت الحكومة المصرية، ملجأ جديدا متخصصا في الاتجار بالبشر، وألغت التهم "المتعلقة بالدعارة"، من سجلات 51 من ضحايا الاتجار بالجنس، بالإضافة إلى ذلك، أنشأت الحكومة وحدة إرشادية قبل المغادرة لتثقيف العمال المصريين المسافرين إلى الخارج حول معايير واتفاقيات العمل الدولية، بهدف رفع مستوى الوعي حول حقوقهم وواجباتهم الأساسية.

وقيم التقرير، التقدم المحرز في مكافحة الاتجار بالأشخاص بشكل إيجابي ورفع مستوى مصر إلى المرتبة الثانية من بين أربعة تصنيفات محتملة - المستوى 2.

من جانبه، أشادت سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، بجهود مصر المتزايدة للقضاء على الاتجار بالبشر، معربة عن تقديرها للجنة التنسيق الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر. الهجرة غير الشرعية والاتجار بالأشخاص ورئيستها السفيرة نائلة جبر للتعاون والشراكة.

وقالت إن الاتجار بالبشر يشكل تحديا مشتركا، في الولايات المتحدة، حيث أبلغ عن حالات الاتجار بالبشر في جميع الولايات الأمريكية الخمسين، ومقاطعة كولومبيا، والأقاليم الأمريكية، بشفافية وبهدف تعزيز الجهود في الداخل وبالشراكة مع الدول الأخرى، إذ يصنف تقرير الاتجار بالبشر جهود الحكومة الأمريكية للتصدي للاتجار بالبشر، باستخدام نفس المعايير مثل الدول الأخرى، ولن يتسنى لنا أن نأمل في التصدي لهذا التحدي المشترك إلا من خلال العمل مع شركاء وثيقين مثل مصر.