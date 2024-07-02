رئيس وزراء المجر يدعو لوقف إطلاق النار في أوكرانيا وتسريع محادثات السلام

جدة - نرمين السيد - رئيس الحكومة المجرية فيكتور أوربان

دعا رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، اليوم الثلاثاء، إلى وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا من أجل تسريع محادثات السلام، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وقبل قليل، قالت الرئاسة الروسية "الكرملين" إنها لا نتوقع تأثيرا كبيرا لزيارة رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان إلى العاصمة الأوكرانية كييف. وفي صباح اليوم، أعلنت رئاسة وزراء المجر إن رئيس وزراء البلاد فيكتور أوربان، سيصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم، ويلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مضيفة أنه سيناقش مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فرص السلام مع روسيا، وتسلمت المجر الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي من بلجيكا، أمس الإثنين، برئاسة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي وعد بالتصرف بـ"حيادية"، في ظل بعض المخاوف الأوروبية بشأن نهجه المعارض لسياسات ما يسميه "نُخب بروكسل" وميوله إلى التقارب مع روسيا.

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