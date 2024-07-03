وثيقة مسربة تكشف خطة الاستخبارات الإسرائيلية لتهجير سكان غزة إلى سيناء

جدة - نرمين السيد - تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

كشفت وثيقة مسربة من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية في أكتوبر الماضي، عن مخطط دولة الاحتلال لتهجير سكان غزة.





وأشارت الوثيقة إلى مخطط الاحتلال لتهجير سكان غرة قسريا إلى مصر، مؤكدة أنه سيحقق "نتائج استراتيجية إيجابية وطويلة الأمد". كما حددت الوثيقة الاستشارية عملية من ثلاث مراحل وهي: إنشاء مدن خيام في سيناء، فتح ممر إنساني، وبناء مدن في شمال سيناء دون عودة.

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