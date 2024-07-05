بايدن ينبه موظفيه: لا فعاليات بعد الثامنة مساء

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أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن لحكام ولايات ديمقراطيين إنه بحاجة "لمزيد من النوم"، وأنه أصدر تعليمات لموظفيه بـ "تجنب جدولة أي فعاليات له بعد الثامنة مساء".



وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن تصريحات الرئيس الأمريكي جاءت خلال اجتماع عقد يوم الأربعاء مع حكام ولايات ديمقراطية، والتي فيها سأل حاكم هاواي، جوش غرين، عن حالة بايدن الصحية.

وأوضحت الصحيفة أن بايدن "يعتقد أنه بحاجة إلى إجراء تغييرات لتحسين ظهوره أمام العامة"، وذلك في أعقاب المناظرة الأخيرة أمام منافسه الجمهوري المحتمل في انتخابات الرئاسة، دونالد ترامب.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايدن كان يسعى خلال الاجتماع الذي استمر نحو ساعة مع الحكام الديمقراطيين، إلى طمأنتهم على مكانته السياسية وصحته الجسدية والمسار الذي سيخوضه نحو إعادة انتخابه مجددا خلال انتخابات نوفمبر.

ورد بايدن على حاكم هاواي بالقول، إنه خضع لفحص طبي بعد المناظرة الأولى، مؤكدا أنه بصحة جيدة.

وأضاف، حسب أشخاص مطلعين: "الأمر متعلق فقط بعقلي"، وهي كلمة سارع موظفو البيت الأبيض بإيضاح أنها مجرد مزحة.

وتعهد بايدن، الخميس، بالاستمرار في السباق الرئاسي، رغم دعوات تطالبه بالانسحاب، مشددا خلال احتفال بعيد الاستقلال في البيت الأبيض، على أنه "لن يذهب إلى أي مكان".