العالم اليوم - زيادة عدد الوظائف الأميركية بأكثر من المتوقع في يونيو

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 يوليو 2024 04:22 مساءً - تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال يونيو الماضي، كما ارتفع معدل البطالة بأكثر من التقديرات، وفقا لما أعلنه مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، اليوم الجمعة.

وبحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل، فقد أضاف الاقتصاد الأميركي 206 آلاف وظيفة في القطاع غير الزرعي، خلال يونيو الماضي، وهو ما يزيد على التوقعات البالغة 190 ألف وظيفة فقط. كما تم تعديل عدد الوظائف الجديدة في مايو بالخفض إلى 218 ألف وظيفة، بدلا من 272 ألف في التقديرات السابقة.

وبالنسبة لمعدل البطالة فقد ارتفع في يونيو إلى 4.1 بالمئة، على عكس التوقعات بأن يستقر دون تغيير عند مستوى 4 بالمئة.