وزير الخارجية الأمريكي: 225 مليون دولار حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلن أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 225 مليون دولار، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن قواتها سيطرت على بلدة فوسخود في دونيتسك.

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