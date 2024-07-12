جدة - نرمين السيد - إصابات جيش الاحتلال

أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، في نبأ عاجل، بأن مقتل جندي إسرائيلي جراء سقوط مسيرة في مستوطنة كابري بالجليل الغربي شمال إسرائيل.





يذكر أن دانيال هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال، قال اليوم، إنهم فشوا في الدفاع عن مواطنيهم في 7 أكتوبر، مضيفا أنه سيعرض نتائج التحقيقات الأشهر المقبلة.

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