جيش الاحتلال: هاجمنا مباني عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان

جدة - نرمين السيد - أعلن جيش الاحتلال، اليوم الخميس، مهاجمته مباني عسكرية لحزب الله في منطقة الطيبة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه استهدف بنى تحتية عسكرية في كفر كلا بالجنوب اللبناني.

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