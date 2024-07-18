الاحتلال يعتقل 18 فلسطينياً من الضفة

الاحتلال يعتقل 18 فلسطينياً من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، 18 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم طالبتان شقيقتان، بالإضافة إلى طفل، ومعتقلين سابقين.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان مشترك، بأن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، رام الله، نابلس، بيت لحم، والقدس، رافقها تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تخريب وتدمير منازل المواطنين.

وأشار البيان إلى أن حصيلة الاعتقالات ارتفعت منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، إلى أكثر من (9720)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر الماضي، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.