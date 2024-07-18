مبعوث أمريكا: تقديم مساعدات بـ203 ملايين دولار للمدنيين السودانيين

جدة - نرمين السيد - أعلن مبعوث أمريكا للأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن تقديم مساعدات إنسانية بنحو 203 ملايين دولار للمدنيين السودانيين المتضررين من الحرب، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن المنظمة الدولية للهجرة، أعلنت الثلاثاء الماضي، أن أكثر من 20% من سكان السودان نزحوا داخليا أو عبر الحدود منذ بداية الحرب.

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