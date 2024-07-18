«أبو الغيط» يُدين رفض الكنيست إقامة الدولة الفلسطينية: مبررات باطلة

جدة - نرمين السيد - أحمد أبو الغيط

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات، الإعلان الصادر عن الكنيست، اليوم الخميس الموافق 18 يوليو الجاري، برفض إقامة دولة فلسطينية.





وأكد أن هذا الإعلان، وما تضمنه من مبررات باطلة، إنما يكشف مُجددًا الوجه الحقيقي للاحتلال الاسرائيلي ونواياه تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها الحصول علي دولته المستقلة علي أرضه المحتلة منذ 4 يونيو 67. وأوضح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن "أبو الغيط" شدد على أن هذا الإعلان، الذى تزامن مع قيام الوزير المتطرف ايتمار بن جفير، باقتحام باحات المسجد الأقصى المُبارك، يأتي استكمالًا لمساعي إسرائيل الانقلاب بالكامل على جميع الاتفاقات الموقعة وعلي القانون الدولي، بل ويهدف إلى شرعنة احتلال الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وتطبيع وتدنيس مقدساته، وتقويض حل الدولتين رفضًا للسلام الذي ينشده المجتمع الدولي.

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