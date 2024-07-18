جدة - نرمين السيد - الخزانة الأمريكية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، في نبأ عاجل، بأن الخزانة الأمريكية تدرج أفرادا وكيانات على صلة بالحوثيين في قائمة العقوبات.





يذكر أن القيادة المركزية الأمريكية، أعلنت في وقت سابق، أن قواتها تمكنت من تدمير تدمير طائرتين بدون طيار وزورق مسيّر لـ الحوثيين في البحر الأحمر.

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