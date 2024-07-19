عاجل.. تعطل تداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة بسبب انقطاع الإنترنت

ومنذ قليل، أعلنت شركة مايكروسوفت عن أعطال فنية في نظامها حول العالم، ما أثر على العمليات في بلدان مختلفة، بما في ذلك المطارات وشركات الطيران ووسائل الإعلام والبنوك، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية تعليق الرحلات الجوية في مطار برلين بسبب مشكلة فنية.
وقالت وزارة الداخلية الأسترالية، إن "الانقطاع الإلكتروني يبدو أنه مرتبط بمشكلة بشركة الأمن السيبراني العالمية كراود سترايك"، وذلك تعقيبًا على خلل أصاب العديد من المطارات والبنوك ووسائل الإعلام.
ومن جانبها، قالت شركة كراود سترايك للأمن السيبراني: "نحن على علم بالتقارير عن خلل في النظام المشغل لأحد الخوادم".
وطلبت هيئة طيران الأمريكية من كل الرحلات الجوية الهبوط بسبب خلل تقني بأجهزة الحاسب. كما أعلنت إسبانيا تعرض كل مطاراتها لمشاكل تقنية، وبالمثل أعلنت مطارات برلين وسيدني وأيرلندا عن تأخير في رحلاته بسبب أعطال تقنية، لافتة إلى أن تأخر في عملية تسجيل المسافرين بسبب خلل فني.
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