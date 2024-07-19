أكبر شركة مشغلة للسكك الحديد في بريطانيا: نواجه مشاكل فنية واسعة

جدة - نرمين السيد - قالت أكبر شركة مشغلة للسكك الحديد في بريطانيا، اليوم الجمعة، إنها تواجه مشاكل فنية "واسعة"، محذرة من إلغاء رحلات، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





كما تعطل تداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة بسبب انقطاع الإنترنت، إذ أعلنت شركة مايكروسوفت عن أعطال فنية في نظامها حول العالم، ما أثر على العمليات في بلدان مختلفة، بما في ذلك المطارات وشركات الطيران ووسائل الإعلام والبنوك. وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية تعليق الرحلات الجوية في مطار برلين بسبب مشكلة فنية. وقالت وزارة الداخلية الأسترالية، إن "الانقطاع الإلكتروني يبدو أنه مرتبط بمشكلة بشركة الأمن السيبراني العالمية كراود سترايك"، وذلك تعقيبًا على خلل أصاب العديد من المطارات والبنوك ووسائل الإعلام. ومن جانبها، قالت شركة كراود سترايك للأمن السيبراني: "نحن على علم بالتقارير عن خلل في النظام المشغل لأحد الخوادم".

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