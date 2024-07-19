كراود سترايك: الأزمة التقنية العالمية بسبب تحديث وليس هجوما إلكترونيا

قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، إن تحديثًا قامت به شركة الأمن السيبراني "كراود سترايك" تسبب في انقطاع كبير في تكنولوجيا المعلومات اليوم، ما أثر على الشركات في جميع أنحاء العالم.





وقال الرئيس التنفيذي لشركة "كرود سترايك"، إن الحادث الذي أثر على العالم ليست حادثة أمنية أو هجومًا إلكترونيًا، وأنه تم تحديد المشكلة وعزلها وتم نشر حل لها.

وتأتي هذه التعليقات بعد تقارير واسعة النطاق عن مشاكل تقنية، يواجهها العديد من مستخدمي مايكروسوفت حول العالم بشاشة خطأ تُعرف باسم "شاشة الموت الزرقاء".

ومنذ قليل، أعلنت شركة مايكروسوفت، منذ قليل، أنه تم إصلاح السبب الأساسي وراء الخلل التقني العالمي.

يأتي ذلك على خلفية عطل تقني أصاب أحد الخوادم في شركة كراود سترايك العالمية للأمن السيبراني، حيث أعلنت شركة مايكروسوفت عن أعطال فنية في نظامها حول العالم، ما أثر على العمليات في بلدان مختلفة، بما في ذلك المطارات والسكك الحديدية والمستشفيات ووسائل الإعلام والبنوك والبورصات العالمية.