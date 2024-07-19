- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - شركة الأمن السيبراني كراود سترايك
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "كرود سترايك"، إن الحادث الذي أثر على العالم ليست حادثة أمنية أو هجومًا إلكترونيًا، وأنه تم تحديد المشكلة وعزلها وتم نشر حل لها.
وتأتي هذه التعليقات بعد تقارير واسعة النطاق عن مشاكل تقنية، يواجهها العديد من مستخدمي مايكروسوفت حول العالم بشاشة خطأ تُعرف باسم "شاشة الموت الزرقاء".
ومنذ قليل، أعلنت شركة مايكروسوفت، منذ قليل، أنه تم إصلاح السبب الأساسي وراء الخلل التقني العالمي.
يأتي ذلك على خلفية عطل تقني أصاب أحد الخوادم في شركة كراود سترايك العالمية للأمن السيبراني، حيث أعلنت شركة مايكروسوفت عن أعطال فنية في نظامها حول العالم، ما أثر على العمليات في بلدان مختلفة، بما في ذلك المطارات والسكك الحديدية والمستشفيات ووسائل الإعلام والبنوك والبورصات العالمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كراود سترايك: الأزمة التقنية العالمية بسبب تحديث وليس هجوما إلكترونيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.