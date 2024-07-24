العالم اليوم - قبل أيام من الألعاب.. فيديو يفضح قسوة أسطورة أولمبية مع حصان

انتم الان تتابعون خبر قبل أيام من الألعاب.. فيديو يفضح قسوة أسطورة أولمبية مع حصان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 يوليو 2024 10:25 صباحاً - انسحبت شارلوت دوجاردان، اللاعبة الأولمبية البريطانية الأكثر تتويجا عبر التاريخ، من دورة الألعاب الأولمبية في باريس بعد ظهور مقطع فيديو لها وهي تجلد حصانا بشكل قاس ومتكرر.

وكانت متسابقة الفروسية، التي فازت بست ميداليات أولمبية بالسابق، بما في ذلك ذهبيتان في لندن 2012 وثالثة في ريو 2016، من المقرر أن تتنافس في كل من الأحداث الفردية والجماعية في الأولمبياد.

لكنها انسحبت الآن من فعاليات هذا الصيف، التي تبدأ الجمعة، قائلة إن لقطات الفيديو الصادمة "منذ 4 سنوات.. تظهر أنني ارتكبت خطأ في الحكم خلال جلسة تدريب".

وقال الاتحاد الدولي لرياضات الفروسية (FEI)، إنه تم إيقافها مؤقتا لمدة 6 أشهر، بعد تقديم شكوى رسمية إلى المنظمة.

وقال ستيفان وينسينغ، محامي المبلغ عن المخالفات، لصحيفة التلغراف، إنه أثناء إعطاء درس لطالبة، "أخذت دوجاردان السوط الطويل وكانت تضرب الحصان أكثر من 24 مرة في دقيقة واحدة وبقوة شديدة، قاسية حقا، قاسية حقا".

وأضاف أن الحصان كان مثل "فيل في السيرك".

وأشار اتحاد الفروسية البريطاني (BEF) والترويض البريطاني (BD) إلى "مزاعم سوء سلوك رعاية الحيوان" والتي "سيقوم الاتحاد الدولي للفروسية الآن بالتحقيق فيها بشكل كامل".