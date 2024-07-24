نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الغيط يُدين قرار الكنيست تصنيف الأونروا منظمة إرهابية.. ويصفه بالعبث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قرار الكنيست الإسرائيلي تصنيف الأونروا منظمة إرهابية واصفًا القرار بأنه ضربٌ من العبث والإفلاس السياسي، ويُمثل إهانة للعمل الإنساني والحقوقي على الصعيد الدولي.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن أبو الغيط اعتبر أن القرار يستهدف شرعية الأونروا وسمعتها الدولية، وأنه جزء من حملة ممنهجة تُباشرها دولة الاحتلال من أجل تقويض دور الوكالة الدولية التي تعمل في خدمة اللاجئين، مؤكدًا أن القرار يكشف عن حالة العزلة الشديدة التي يعيشها السياسيون الإسرائيليون ويعكس رؤيتهم المجردة من أي بعدٍ إنساني أو قيمي.