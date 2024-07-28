‏التحقيق الأولي للجيش الإسرائيلي بشأن هجوم مجدل شمس: لم تكن هناك مشكلة في اكتشاف الصاروخ

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أحمد جودة - القاهرة - أفاد ‏التحقيق الأولي للجيش الإسرائيلي بشأن هجوم مجدل شمس، بأنه لم تكن هناك مشكلة في اكتشاف الصاروخ ولم يتم إطلاق أي صواريخ اعتراض بسبب التضاريس المعقدة.

وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.

وقالت ‏حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة والاتفاق يشمل إخراج أجانب مقابل إدخال مساعدات.

ونفذ الاحتلال الإسرائيلي هجومًا على مدينة الحديدة باليمن مساء السبت في عملية أطلق عليها اسم "اليد الطويلة".

وجاءت هذه الغارات ردًا على مئات الهجمات التي تعرضت لها إسرائيل في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك هجوم بطائرة مسيرة استهدف تل أبيب فجر الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وعالمية أن الهجوم نفذ بنحو 20 مقاتلة إسرائيلية.