نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - أسماء العشرة الأوئل الفرع الأدبي توجيهي الثانوية العامة في فلسطين 2024.. بدون طلاب غزة المنكوبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل - أسماء العشرة الأوئل الفرع الأدبي توجيهي الثانوية العامة في فلسطين 2024، أعلنت وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 -2024 ويذكر أن هذه أول مرة تنشر النتائج دون طلاب قطاع غزة المنكوب ويذك ان بعض المناطق في محافظات الوطن اطلقت الالعاب النارية ابهاجا وفرحا بالنتائج وخرجت سيارات مسيرة تجوب الشوارع فرحا بالحدث

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” أسماء طلاب العشرة الأوائل في التوجيهي (الثانوية العامة) في فلسطين، بعد الإعلان عنهم بشكل رسمي صباح اليوم الاثنين، بالإضافة إلى توفير رابط إلكتروني مخصص لإعلان النتائج برقم الجلوس الخاص بالطالب، وذلك حرصًا من الوزارة على إتاحة النتيجة لجميع الطلاب إلكترونيًا دون التوجه للمدارس.

العشر الأوائل الفرع الأدبي على توجيهي فلسطين ٢٠٢٤

حلا جميل مروان جاموس

تقى أحمد محمود سياعره

تمارا سميح أحمد محمد

دعاء جمال داود حمید

نور تیسیر سليمان ابوالعجين

بهاء سليمان علي اسماعيل

تالین عیسی حسین شاعر

رهام سفیان محمد ابو عره

سديل محمود محمد الصلاحات

لیلی فراس عمر الشريف

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة توجيهي فلسطين 2024



بدأت امتحانات الثانوية العامة في فلسطين في 7 يونيو واستمرت حتى 26 يونيو، وبعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة للاختبارات سيتم ظهور النتائج، فبمجرد الإعلان عن ظهور النتائج يقوم الطلاب باتباع خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة توجيهي فلسطين 2024 باتباع ما يلي:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية من هنـا .

الدخول على نتائج ثانوية عامة توجيهي فلسطين.

اختيار الفرع “علمي، أدبي”.

إدخال الاسم بالكامل.

إدخال رقم جلوس الطالب.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

النقر على عرض النتيجة.

الاطلاع على التقدير النهائي والنتائج بالتفصيل.



كيفية حساب معدل التوجيهي 2024 في فلسطين



بعد الاطلاع على نتائج الثانوية العامة توجيهي فلسطين 2024 يُمكن حساب معدل التوجيهي وفقًا لما أعلنت عنه الوزارة عبر اتباع الخطوات التالية:

حساب مجموع درجات الطالب في المواد الرئيسية مثل العربية والإنجليزية ومواد الفروع العلمي والأدبي.

تحديد أعلى علامتين.

جمع العلامات للحساب الأولي.

يجب لأن يتراوح مجموع العلامات من 0 إلى 700 نقطة.

قسمة إجمالي مجموع العلامات النهائية على 7.

الناتج هو المعدل النهائي للطالب.



بعد التعرف على موعد ظهور نتائج الثانوية العامة توجيهي فلسطين 2024 نتمنى لجميع الطلاب الفلسطينيين النجاح في مرحلة الثانوية العامة.