العالم اليوم - القوات الروسية تسيطر على "لينينسكويه" في دونيتسك

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 02:26 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تمكنت من فرض سيطرتها الكاملة على بلدة لينينسكويه في مقاطعة دونيتسك وحسنت من تموضعها التكتيكي على خط المواجهة.

وأوضحت أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، سيطرت على القرية، ودمرت تشكيلات الألوية الآلية 31 و32 و47، ودبابة، ولواء المشاة 68 للقوات الأوكرانية، في مناطق توريتسك، وجيلاني، وفوزدفيجينكا وسيرغيفكا، وغرودوفكا، ونيكولايفكا، ونوفغورودسكوي في دونيتسك.

ويأتي هذا التطور استمرارا للعمليات العسكرية الضاغطة التي تقوم بها القوات الروسية في دونيتسك، حيث نجحت في الأسابيع الأخيرة في السيطرة على العديد من القرى والبلدات في هذه المقاطعة على وجه التحديد.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس الاثنين، فرض سيطرتها على بلدة بلدة فولتشي في دونيتسك، وقامت بتحسين الوضع التكتيكي على طول الجبهة.

وقبل ذلك تم الإعلان عن سيطرة الجيش الروسية على بلدتي بروغريس ويفغينيفكا الواقعتين في المنطقة الشرقية من دونيتسك، حيث تدور غالبية المعارك.

ومع تقدم القوات الروسية على هذه الجبهة، اعترف الجيش الأوكراني، الاثنين، بأن القوات الروسية تشن أعنف هجماتها قرب مدينة بوكروفسك الاستراتيجية شرقي البلاد، مما يهدد طريقا رئيسيا تستخدمه كييف لتوصيل إمدادات إلى القوات التي تسعى للتصدي للقوات الروسية.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في تقرير دوري حول مستجدات الحرب، إن القتال في جبهة "بوكروفسك" كان الأعنف من أي مكان آخر في الشرق الذي مزقته الحرب.

وتقع بوكروفسك، مركز النقل التي كان يقطنها 61 ألف نسمة قبل الحرب، على طريق رئيسي حيوي لنقل الإمدادات إلى مواقع تحت سيطرة أوكرانيا مثل بلدتي تشاسيف يار وكوستيانتينيفكا.