العالم اليوم - الأولمبياد.. مصر تتصدر مجموعتها بانتصار مذهل على إسبانيا

انتم الان تتابعون خبر الأولمبياد.. مصر تتصدر مجموعتها بانتصار مذهل على إسبانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 06:28 مساءً - حقق المنتخب المصري الأولمبي انتصارا مذهلا، على أحد المرشحين للميدالية الذهبية، المنتخب الإسباني، بنتيجة 2-1، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الاولمبية في باريس.

وسطر المهاجم إبراهيم عادل اسمه من ذهب، وكان النجم اللقاء، بتسجيله هدفين في الدقيقتين 40 و62، وقلصت إسبانيا النتيجة بهدف في الدقيقة الأخيرة سجله صامويل أوموروديون.

وبهذا الانتصار المهم، تصدر المنتخب المصري مجموعته الثالثة، بينما حلت إسبانيا ثانية.

وأصبح حلم الوصول للمربع الذهبي، وتحقيق ميدالية كروية أولمبية، واردا جدا، حيث ستواجه مصر وصيف المجموعة الأخيرة، التي تضم اليابان ومالي والباراغواي وإسرائيل.