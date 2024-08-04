العالم اليوم - قرار جديد في قضية محاولة ترامب ألغاء نتيجة انتخابات 2020

انتم الان تتابعون خبر قرار جديد في قضية محاولة ترامب ألغاء نتيجة انتخابات 2020 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 أغسطس 2024 01:21 صباحاً - أظهرت وثيقة قضائية، يوم السبت، أن قاضية المحكمة الجزئية الأميركية تانيا تشوتكان حددت يوم 16 أغسطس موعدا لاجتماع ما قبل محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في القضية الجنائية المتعلقة بمحاولته إلغاء هزيمته في الانتخابات الرئاسية عام 2020 على نحو يخالف القانون.

يأتي قرار تشوتكان بعد يوم من استعادتها الاختصاص القضائي في هذه القضية التي كانت متوقفة منذ ثمانية أشهر تقريبا للسماح لترامب بالحصول على حكم يتعلق بحصانته الرئاسية.

ومن المتوقع أن تقرر القاضية خلال الأسابيع المقبلة ما سيتم حذفه من لائحة الاتهام التي قدمها المستشار الخاص جاك سميث بعد أنقضت المحكمة العليا بأن الرؤساء السابقين يحق لهم الحصول على حصانة واسعة النطاق فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات الرسمية خلال تقلدهم المنصب.

وكان ترامب قد دفع ببراءته من أربع تهم جنائية بالتآمر بهدف إلغاء خسارته في انتخابات عام 2020.

وقالت تشوتكان في وثيقة قضائية إن ترامب لن يكون ملزما بالمثول أمام المحكمة لحضور هذا الاجتماع المتعلق ببحث جوانب القضية. وطُلب من جميع الأطراف اقتراح جدول زمني لإجراءات ما قبل المحاكمة بحلول التاسع من أغسطس الجاري.

كانت تشوتكان رفضت طعن ترامب الذي قدمه في أكتوبر لإلغاء التهم الموجهة إليه.

ونقلت رويترز عن تشوتكان إنه سيكون بوسع ترامب الطعن مجددا بعد الفصل في كل الأمور المتعلقة بالحصانة.

وبعد قرار المحكمة العليا الأميركية الصادر في الأول من يوليو والذي منح ترامب حصانة من الملاحقة القضائية على أي تصرفات تدخل ضمن صلاحياته الدستورية كرئيس، سيكون من المستحيل تقريبا المضي في المحاكمة الجنائية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر.